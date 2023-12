Solange Frazão exibe corpo mega sarado e faz reflexão sobre os 60 anos

Aos 60 anos, musa fitness Solange Frazão exibe curvas muito torneadas em vários momentos e fala sobre forma física conquistada ao longo da vida

A musa fitness Solange Frazão deu um show de boa forma em um vídeo publicado em sua rede social nesta quarta-feira, 06. No registro, ela apareceu se exibindo na piscina, exercitando-se em vários lugares e falou sobre sua saúde.

Aos 60 anos, a influenciadora impressionou com suas curvas mega saradas e aproveitou os cliques poderosos para falar sobre o assunto. Seguindo uma rotina saudável há anos, com treino e dieta, ela ostentou seu resultado.

"COMO QUER CHEGAR AOS 60 anos DE CORPO E MENTE?", refletiu ela na legenda. Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram admirados com a famosa. "Minha inspiração! Maravilhosa", escreveram. "Meta de vida e beleza", falaram outros.

Solange Frazão conversou com a Revista CARAS quando completou 60 anos de idade e refletiu sobre como vê a passagem do tempo. "Acho que as mulheres estão ganhando força, contornando essas questões e conquistando cada vez mais seu espaço. Não me sinto com 60, nem enxergo minhas amigas assim. Não me vejo usando um cartão de estacionamento para idoso. Acabou essa história de ser velha, idosa... o que tem de moleque atrás de mim! Eles enxergam nossa experiência, nossa estabilidade, além disso, a gente tem a vida sexual mais prolongada", disse ela.

Solange Frazão choca com antes e depois

A influenciadora Solange Frazão chocou ao fazer um antes e depois impressionante de seu corpo. Aos 60 anos, a artista chamou a atenção ao mostrar que está com as curvas mais definidas. Solange Frazão então falou sobre cuidar da saúde e se dedicar a treinos, dieta e outros hábitos para manter a boa forma.

"É uma realização enorme quando olhamos pra trás e confirmamos que tomamos as decisões certas e hoje estou aqui sendo história e inspirando com meus exemplos tão puros e verdadeiros. Obrigada sempre por tanto carinho e reconhecimento. Hoje minha missão é convencer você de que TUDO VALEU A PENA principalmente pela SAÚDE e BEM ESTAR", declarou ela.