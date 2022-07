Só de lingerie, Naiara Azevedo sensualiza em novas fotos

Naiara Azevedo esbanja sensualidade em novo ensaio fotográfico só de lingerie estilosa

A cantora Naiara Azevedo (32) colocou o seu corpão curvilíneo para jogo nesta quinta-feira, 14. Ela compartilhou as imagens de um novo ensaio fotográfico que fez para uma campanha publicitária. Nas imagens, a musa ostentou toda a sua beleza.

A estrela apareceu usando apenas modelos estilosos de lingerie de renda. Nas fotos, ela caprichou nas poses e deixou à mostra sua barriguinha sarada e o decote poderoso.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Gente, essa mulher é maravilhosa”, disse um seguidor. “Que perfeita”, afirmou outro. “Sem palavras”, declarou mais um.

Naiara Azevedo fala das amizades pós-BBB 22

Após participar do BBB 22, Naiara Azevedo contou que ainda mantém contato com alguns ex-participantes. "Tenho contato bacana com várias pessoas da edição, mas quase que diariamente é com a Lina, Jessi, Nati e Vyni. Está tudo muito recente, todos trabalhando muito, colocando a vida em ordem, tentando entender esse furacão que é o Big Brother. Todos nós vamos ter oportunidade com mais tempo de nos conectar", afirmou ela ao site GShow.

Além disso, ela comentou sobre o carinho dos fãs. "As pessoas têm abraçado meu trabalho e a mim com um carinho especial, percebo que quando me encontram tem um brilho especial no olhar. Devo muita gratidão ao programa por as pessoas me conhecerem dessa forma", disse a artista.