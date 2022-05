Naiara Azevedo revela com quais participantes do BBB 22 mantém contato

A cantora Naiara Azevedo abriu o jogo e revelou os nomes dos participantes do BBB 22 que ainda conversa

Naiara Azevedo (32) foi uma das participantes do BBB 22, e mesmo sendo a terceira eliminada do reality show, sua passagem foi bastante marcante.

Em entrevista ao portal Gshow, a cantora contou que está recebendo bastante carinho do público desde sua participação do programa.

"As pessoas têm abraçado meu trabalho e a mim com um carinho especial, percebo que quando me encontram tem um brilho especial no olhar. Devo muita gratidão ao programa por as pessoas me conhecerem dessa forma", disse a artista.

Após deixar o reality, Naiara seguiu acompanhando o reality e chegou a comentar nas redes sociais o que pensava de alguns participantes. Quando aconteceu um reencontro com os eliminados, a sertaneja deixou claro que não gostou de algumas coisas que ouviu dos ex-colegas de confinamento.

Com o fim do programa, a cantora revelou com quais ex-BBBs mantém contato. "Tenho contato bacana com várias pessoas da edição, mas quase que diariamente é com a Lina, Jessi, Nati e Vyni. Está tudo muito recente, todos trabalhando muito, colocando a vida em ordem, tentando entender esse furacão que é o Big Brother. Todos nós vamos ter oportunidade com mais tempo de nos conectar", afirmou ela.

Música de sucesso

Durante o confinamento, Naiara cantou um trecho do refrão da música 'Triscou Já Foi', e foi o suficiente para virar um sucesso na casa mais viajada do Brasil e fora dela também.

Após deixar o programa, a cantora gravou o clipe do hit e, em um pouco mais de 10 dias de lançamento, já está com mais de 16 milhões de visualizações na rede social. "Não sabia que seria lançada quando eu estava no BBB porque não estava no planejamento, mas fiquei feliz com a repercussão que teve dentro da casa e que tem ganhado dia após dia aqui fora", disse ela.

A artista também falou sobre a coreografia que ensinou para os colegas de confinamento. "A coreografia foi feita por mim e por uma amiga", revelou.