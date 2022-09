Só de camiseta, Alessandra Negrini esbanja beleza ao surgir dançando: ''Parece uma menininha''

Aos 52 anos, Alessandra Negrini aparece usando apenas camiseta e calcinha em vídeo sem maquiagem e fãs exaltam beleza da atriz

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 09h03

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Alessandra Negrini (52) roubou a cena na web, mais uma vez, ao postar um registro em que aparece dançando!

Na noite de quarta-feira, 14, a artista, que integra o elenco da nova novela das nove da TV Globo, Travessia, substituta de Pantanal e que tem estreia prevista para outubro, encantou os seguidores ao surgir apenas de camiseta branca e calcinha no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Com os cabelos presos e esbanjando sua beleza natural sem maquiagem, a gata rebolou e mostrou seu gingado ao som de Boombastic, do cantor jamaicano Shaggy.

"Que tal uma dancinha pra rebater?", escreveu Alessandra Negrini na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Sempre maravilhosa", "Essa mulher tem o segredo da juventude, só pode!!!", "É gata demais", "Bela belíssima", "Aaaahhh esse molejo, como não amar??", "A mais braba", "Parece uma menininha. Ninguém fala que tem a idade que tem, cinquenta e uns", disseram os admiradores de Ale.

Confira o vídeo de Alessandra Negrini dançando:

Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo recriam abertura de novela

Recentemente, Vanessa Giacomo (39) divertiu os seguidores ao publicar um vídeo ao lado da equipe de Travessia nos bastidores de gravações! A artista, que está no elenco da nova novela, apareceu reproduzindo a abertura da novela Senhora do Destino, de 2004, ao lado de Alessandra Negrini (52) e parte da equipe do folhetim de Gloria Perez (73), que traz Jade Picon (20) em sua estreia como atriz. Nos registros, publicados no Instagram, as famosas surgiram fazendo poses de estátua ao som da música Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento, na voz da cantora Maria Rita (44). "SÓ VEM TRAVESSIA", escreveu Vanessa.

