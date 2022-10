Só de calcinha e camiseta, Kelly Key faz foto no espelho e exibe corpaço absurdo: ''Baba baby''

Cantora Kelly Key esbanjou curvas trincadas ao aparecer com pouca roupa e arrancou suspiros na rede social

Publicado em 06/10/2022, às 07h10

A cantora Kelly Key (39) começou o dia nesta quinta-feira, 06, dando um show de boa forma em sua rede social. Com uma selfie no espelho, ela roubou a cena com seu corpaço treinado.

No registro publicado pela musa, a loira apareceu exibindo seu abdômen trincado e seus pernões musculosos ao vestir pouca roupa. De camiseta curtinha e calcinha, a famosa fez a temperatura subir ao surgir quase nua.

"Aquele bom dia só p me exibir mexxxmo. Em meio aos novos desafios, não jogar tudo para o alto e manter o foco na saúde, nos treinos e na alimentação tem sido minha terapia! E o colateral deste cuidado é o físico em dia! Sem contar, claaaro! Meu bem estar emocional", escreveu ela na legenda sobre se cuidar.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a cantora de elogios. "Baba baby", brincaram os fãs. "Dona da beleza", falaram outros.

Ainda recentemente, Kelly Key mostrou sua barriga sarada com manchas vermelhas e revelou que sofre de uma doença de pele.

Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado

A cantora Kelly Key contou recentemente detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou realizar uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up e comemorou o resultado.

