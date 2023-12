Simone Mendes rebate críticas sobre seus looks mais ousados: “Sempre usei”

Em coletiva com a CARAS Digital, Simone Mendes responde comentários sobre apostar em estilo sensual e revela detalhes de seu emagrecimento

Desde o início de sua jornada solo, Simone Mendes chamou atenção ao apostar em figurinos mais sensuais, além de subir ao palco com o corpo mais sequinho. Em uma coletiva com a CARAS Digital para conversar sobre seu novo projeto, a artista respondeu às críticas direcionadas às suas escolhas mais ousadas e revelou detalhes de seu processo de emagrecimento.

Simone contou que chegou a receber comentários sobre sua nova identidade visual, mas ela revelou que sempre foi adepta de alguns dos modelitos: “Decote eu sempre usei. Se você puxar na minha história, decote sempre existiu na minha vida. Não é sobre decote, eu sempre usei”, ela rebateu as críticas por conta da nova fase.

A cantora fez questão de evidenciar que apesar de ousar um pouco com recortes estratégicos, modelitos mais justos ou transparências de vez em quando, a sensualidade tem um limite bem claro em cima dos palcos: “Eu não quero usar o que? As coisas de fora, tem que guardar um pouquinho. Eu tenho vergonha”, Simone brincou.

A artista ainda revelou que não se importa com roupas grifadas: “Eu tenho minhas coisas de grife, mas eu sou uma cantora que não fico gastando. Eu tenho show direto, se eu ficar toda hora comprando nessas grifes, me arrebento. Não dá! Quem quiser me presentear, me dê! Mas eu gosto de uma economia, comprar uma roupa mais tranquila”, disse.

Para o lançamento de seu novo projeto, o ‘Cantando sua história’, que será gravado nesta sexta-feira, 16, a cantora dispensou os modelitos caros: “Estou preparando roupa barata. Nada caro, bem tranquilo. Fico bonita do mesmo jeito. Não é sobre marca, é sobre você se sentir bem e estar organizada”, disse a artista, que até incluiu uma canção exaltando sua beleza no lançamento.

Por fim, Simone também comentou sobre seu processo de emagrecimento: "Fiz uma dietinha, mas, assim, a cinta ajuda, quando tira fica mais cheinha", ela brincou ao revelar que é adepta do uso de cintas para ajudar a modelar o corpo enquanto foca em uma alimentação mais saudável.

Vale lembrar que a artista deu início à sua carreira solo com o projeto ‘Cintilante’ e conquistou números impressionantes, além de acumular uma coleção de prêmios. Agora, Simone se prepara para o lançamento se seu mais novo DVD, que apresenta 14 canções solo com canções inéditas inspirados nas vivências de seus fãs.

Confira alguns dos looks eleitos por Simone Mendes:

Simone Mendes dispensou parcerias em novo projeto:

Ainda durante coletiva de imprensa, que contou com a participação da CARAS Digital, Simone Mendes revelou o motivo inusitado pelo qual dispensou novas parcerias musicais em seu mais novo DVD, o ‘Cantando sua História”. Segundo a artista, os colegas estavam ocupados durante as gravações e o cachê seria muito alto para contratá-los.

Além disso, a ex-dupla de Simaria revelou que investiu uma bolada nas gravações: “Gastei muito dinheiro, as parcelas vão até o ano que vem. São 30 metros de palco, uma estrutura linda. A equipe é cara, eles são caros, mas merecem, porque são bons de verdade”, Simone fez questão de exaltar sua equipe; saiba mais detalhes sobre o novo projeto.