Magérima, Simaria surge com look justinho e exibe curvas surreais

Na academia de sua mansão, Simaria surge de microtop e legging coladinhos ao corpo; veja

Ex-dupla de Simone Mendes (38), Simaria (40) voltou a ser assunto entre os seguidores no início da tarde desta quarta-feira,10.

Isso porque a famosa publicou em suas redes sociais mais um registro de seu treino diário. Adepta ao mundo fitness, a cantora exibiu sua beleza estonteante em um conjunto cinza apertadinho de academia.

Dona de curvas desenhadas, Simaria se clicou diante do espelho da academia de sua mansão e, de pé, ostentou o decote volumoso, a barriga sarada e os pernões torneados, o que deu uma visão privilegiada aos fãs. "Já cuidaram do corpinho hoje?", atiçou ela na legenda.

Nos últimos dias, Simaria chamou a atenção com mais um de seus looks ousados ao viajar de avião. Na ocasião, a morena tirou fotos cheias de atitude e roubou a cena com detalhes nada discretos. Fazendo caras e bocas na série de fotos, a artista causou ao aparecer de óculos escuros de tamanho grande.

Leia também: Sem sutiã, Simaria deixa seios à mostra ao apostar em look ousado

VEJA O STORY DE SIMARIA NA ACADEMIA:

Foto: Reprodução/Instagram

Simone abre o jogo sobre relação com Simaria

A cantora Simone Mendes foi uma das convidadas da festa de um ano de Yarin, filha de Fabíola Gadelha. Durante o evento, a musa do sertanejo foi entrevistada pelo jornalista Jan Rios, do 'A Tarde é Sua', e esclareceu algumas polêmicas em que esteve envolvida. Dentre elas, a atual relação com a irmã e ex-dupla de Simaria.

"A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela. Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida", concluiu a esposa do empresário Kaká Diniz.