Simaria surge com decote no limite em nova selfie

Em selfie com seu cachorrinho, Simaria abusa da sensualidade ao usar look ousado e decotado

A cantora Simaria (40) impressionou seus seguidores nesta segunda-feira, 8, ao mostrar uma nova foto com look ousado nas redes sociais. Desta vez, a musa compartilhou uma imagem nos stories com o seu cachorrinho de estimação e um detalhe roubou a cena: o decote generoso.

A morena apareceu com um top com decote estratégico e no limite, que deixou à mostra uma parte dos seios dela na foto.

Há pouco tempo, Simaria contou como cuida do seu corpo e beleza. "Faz um tempo que eu tirei tudo o que tem leite, lactose, eu fiz vários exames e descobri que eu tenho várias intolerâncias e fico tentando tirar o doce, pois eu sou apaixonada. Minha perdição é açúcar!", disse ela.

E completou: "Eu não sou uma pessoa que malha muito, que gosta de malhar, eu tenho uma genética boa mesmo, eu tenho sorte. Eu adoraria estar melhor, praticar algum esporte, só pela saúde mesmo. Mas, costumo dizer que a minha autoestima é tão elevada que ela anda, perigosa".

Simaria ostenta sua boa forma em selfie com look despojado

Há poucos dias, cantora Simaria (40) chamou a atenção ao caprichar na escolha do look do dia. A estrela surgiu usando uma camiseta oversized com shorts curtíssimo e botas de cano longo.

O modelito destacou as pernas torneadas da artista. Ela posou para uma selfie em seu quarto logo após se arrumar para curtir o dia. Na legenda, ela contou que já está no clima de descanso. “Vem feriado. Divirtam-se bilúss!”, brincou.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Quanta elegância”, declarou um seguidor. “Perfeita demais”, afirmou outro. “Ela é maravilhosa e inspiração para qualquer mulher”, comentou mais um.