Simaria quase mostra demais ao aparecer só de casaco desabotoado

Cantora Simaria quase revela demais de suas curvas ao posar vestindo apenas uma peça de roupa meio aberta

A cantora Simaria Mendes esbanjou beleza em um novo clique em sua rede social. Nesta quarta-feira, 09, a famosa compartilhou uma foto nos stories vestindo apenas uma peça de roupa e chamou a atenção ao quase revelar demais.

Sorridente, a artista surgiu maquiada e com um colar. Com o casaquinho amarelo desabotoado, a irmã de Simone Mendes ostentou suas curvas deslumbrantes. "Bom dia", escreveu a musa ao exibir seu decote.

Na última semana, Simaria apostou em um look comportado para o aniversário de sua filha primogênita em casa. Para a festa íntima, sem a família, a cantora elegeu um vestido igual ao da herdeira, que completou 11 anos.

Na sexta-feira, 04, ela publicou um vídeo exibindo a festinha que organizou para a filha em sua mansão. Simaria então chamou a atenção ao não mostrar nenhum familiar no local. É bom lembrar que nesta quinta-feira, 03, Simone Mendes fez um festão para o aniversário de seu primogênito, Henry Diniz.

Apesar do fim polêmico da dupla e de boatos de não estarem mais próximas, Simaria saiu com os filhos de Simone para um passeio no shopping.

Simaria reage após fã sugerir volta da dupla com Simone

A cantora Simaria aproveitou um tempo livre nas redes sociais para responder perguntas dos fãs nos stories do Instagram. Em uma das perguntas, um seguidor insinuou para que ela volte a fazer a dupla com a irmã, Simone.

O fã disse que outros grupos que tinham se separado estão voltando. “Restart voltando, NX Zero voltando, Rebelde voltando...”, escreveu o seguidor. Então, Simaria respondeu: “Calma, bilú”.

Além disso, a cantora respondeu outras curiosidades sobre a sua vida. Ela contou que está solteira e feliz e que não namoraria um funcionário. “Onde se ganha o pão não se come a carne”, declarou. Então, a artista contou que nunca traiu, mas já foi traída. “Quem nunca, gente?”, escreveu.