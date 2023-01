Simaria ostenta curvas impecáveis ao postar cliques de maiô cavado: "Temperatura subiu"

A cantora Simaria deixou os fãs eufóricos ao compartilhar uma sequência de cliques apenas de maiô

A cantora Simaria Mendes (40) elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 13, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza.

Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a irmã de Simone Mendes (38) surgiu exibindo suas curvas impecáveis ao apostar em um maiô cavado, enquanto sensualizava fazendo carão.

Ao dividir os registros com os seguidores, Simaria deixou um recado. "As mulheres não choram, as mulheres faturam", afirmou a artista na legenda da publicação.

O clique rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "A mulher mais lindo do Brasil", disse uma internauta. "A temperatura subiu além da conta", escreveu outra. "Um espetáculo. Parabéns", falou uma seguidora. "Deusa perfeita", comentou uma fã.

Confira as fotos de Simaria de maiô cavado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Vida amorosa

Recentemente, Simaria abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e respondeu algumas dúvidas de seus seguidores, inclusive sobre sua vida amorosa. Dentre as diversas perguntas, um seguidor quis saber sobre um possível novo amor da cantora após ela se separar de Vicente Escrig (41). "É verdade que você já tem um novo amor?", questionou. E a sertaneja fez questão de, com muito bom-humor, garantir: "Ultimamente só estou correndo atrás de bola", afirmou.

