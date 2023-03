Simaria abre a blusa e seios turbinados quase pulam para fora em lingerie PP

Na frente do espelho, Simaria abre a blusa e exibe decote escandaloso na web; veja

A cantora e influenciadora Simaria (40) deixou os seguidores anestesiados na manhã deste sábado, 25, ao publicar um clique para lá de quente nas redes sociais.

Dona de um corpo espetacular, a morena surgiu com uma produção ousada, mais uma vez. Em frente ao espelho do elevador, a irmã de Simone Mendes (38) apostou em uma calça jeans destroyed com camisa de alfaiataria e sem se importar abriu a camisa e sensualizou ao exibir o volume avantajado dos seios em uma lingerie PP.

Fazendo carão, ela escancarou o decote para os fãs e mostrou toda sua boa forma, e ainda fez charme com o cabelo ao deixar algumas mechas de lado.

Ainda na última semana, Simaria Mendes roubou a cena ao deixar as curvas exuberantes à mostra com uma lingerie nude.

VEJA O STORY DE SIMARIA:

Foto: Reprodução/Instagram

De maiô decotado, Simaria exibe curvas saltando e quase mostra demais

Simaria Mendes compartilhou uma selfie no espelho de seu quarto gigante e chamou a atenção ao surgir usando apenas uma peça de roupa de banho. No registro publicado pela artista, ela apareceu fazendo pose no local e roubou a cena com seu corpaço torneado.

Vestindo o maiô vermelho bem colado, a famosa deixou em evidência suas curvas esculturais. Acostumada a usar roupas decotadas, Simaria mais uma vez colocou seus seios marcados para jogo e quase mostrou demais com o recorte generoso.