Sergio Guizé muda o visual e surge com os fios grisalhos: "Ficou lindo"

Para um novo trabalho, o ator Sergio Guizé passou por uma transformação radical no visual e surgiu com os fios grisalhos

Sergio Guizé, de 43 anos, passou por uma transformação radical em seu visual e mostrou o resultado da mudança em suas redes sociais nesta sexta-feira, 2. O ator está se preparando para um novo projeto, que será um filme, e seu novo personagem terá os fios grisalhos.

"Personagem bom já chega fazendo a cabeça! Feliz demais com o convite para esse filme -roteiro - sonho. Muita gente apaixonada pelo ofício envolvida. Grato pela experiência, foi tão bom que até dei umas cochiladas rsrs. Passe pro lado (se quiseres)", escreveu ele na legenda ao mostrar os detalhes da transformação.

O novo visual do marido da atriz Bianca Bin recebeu elogios dos internautas. "Muito gatão", disse uma seguidora. "Ficou ótimo. Parabéns!", escreveu outra. "Lindo de todo jeito", afirmou uma fã. "Adoro um grisalho. Ficou lindo", comentou mais uma.

Vale lembrar que recentemente Sergio Guizé esteve no ar na novela Elas por Elas, da TV Globo. Na trama das seis, ele interpretou o personagem Átila, que morreu de forma inesperada e misteriosa.

Confira a publicação:

Bianca Bin divide momento de intimidade com o marido

A atriz Bianca Bin surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar sua intimidade ao lado do marido, o ator Sérgio Guizé. Conhecida por sua discrição em relação à vida pessoal, a ruiva fez uma rara exceção ao registrar alguns momentos em um clima romântico.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, a artista dividiu o registro em que aparece posando ao lado do maridão no banheiro de sua mansão, em Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo. No clique, Bianca aparece usando apenas uma lingerie enquanto dá um beijão em Sérgio, que posa sem camisa ao lado da amada. "Hoje a selfie do espelho teve uma companhia especial", brincou a atriz na legenda. Confira!