Discreta em sua vida pessoal, Bianca Bin abre rara exceção e surge em clima de romance com o marido, o ator Sérgio Guizé

Na última sexta-feira, 24, a atriz Bianca Bin surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar sua intimidade ao lado do marido, o ator Sérgio Guizé. Conhecida por sua discrição em relação à vida pessoal, a ruiva fez uma rara exceção ao registrar alguns momentos em um clima romântico.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, a artista dividiu o registro em que aparece posando ao lado do maridão no banheiro de sua mansão, em Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo. No clique, Bianca aparece usando apenas uma lingerie enquanto dá um beijão em Sérgio, que posa sem camisa ao lado da amada.

“Hoje a selfie do espelho teve uma companhia especial”, brincou a atriz na legenda. Recentemente, ela começou a compartilhar detalhes de sua 'lapidação', como chama sua transformação física. Desde então, a artista divide registros posando no espelho para exibir o corpo sequinho, resultado de sua rotina intensa de exercícios e hábitos saudáveis.

Bianca Bin divide momento romântico com o marido, Sergio Guizé - Reprodução/Instagram

Para encerrar a sequência ao lado do marido, Bianca compartilhou mais um vídeo. Nele, o casal aproveita um momento descontraído, deitados em uma rede. Enquanto o ator está dormindo, abraçado à amada, que registra a cena com um sorriso no rosto. As imagens deixaram seus mais de um milhão de seguidores encantados.

Bianca Bin divide momento de intimidade com o marido, Sergio Guizé - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Bianca costuma ser bastante reservada sobre seu casamento com Sérgio. Os dois engataram o relacionamento depois de se conheceram nos bastidores de uma novela da Globo, em novembro de 2017. O casal oficializou a união com uma cerimônia no civil em maio de 2018 e mantém total discrição desde então.

Bianca Bin foi afastada do remake da novela Dona Beja?

O remake da novela 'Dona Beja', da HBO Max, ainda está em processo de gravação e já tem rendido especulações a respeito dos seus bastidores. Na última quarta-feira, 22, a notícia do afastamento da atriz Bianca Bin, uma das estrelas da produção, pegou alguns admiradores de surpresa. Conforme informações do jornal O Globo, Bianca, a atriz afastada das gravações após desentendimentos.

O caso gerou uma tremenda saia justa nos bastidores, visto que ela já havia gravado boa parte de suas cenas ao lado da protagonista, Grazi Massafera. Vale lembrar que Bianca está longe das telinhas desde 2017, quando protagonizou a trama de ‘O Outro Lado do Paraíso’ na Globo. Além da produção, a atriz acumula sucessos em seu currículo, como as novelas ‘Êta Mundo Bom!’, ‘Passione’, e ‘Guerra dos Sexos’.