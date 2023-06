Sem sutiã, Luciana Gimenez posa de cropped branco e chama a atenção: 'Lindíssima'

Aos 53 anos, Luciana Gimenez posa de barriga de fora e choca com silhueta sequinha com definição

A apresentadora Luciana Gimenez impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 05, a famosa iniciou a semana com um estilo despojado ao surgir usando um look esportivo com atitude.

Aos 53 anos, a artista deu um show de beleza e boa forma ao surgir de cropped branco. Com a barriga de fora, ela ostentou suas curvas sequinhas e exibiu uma definição. Gimenez aproveitou a área comum do prédio onde mora em São Paulo para fazer os cliques.

"Segunda-feira com minha cor favorita", contou Luciana ao aparecer vestindo o conjuntinho de tom verde água. Luxuosa, ela arrematou a combinação com joias e até uma garrafinha de água de grife.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a musa. "Lindíssima", escreveram os fãs. "Você ficou linda nessa cor", observaram. "Musa", definiram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 05, Luciana Gimenez impressionou ao apresentar o apartamento de R$ 40 milhões onde mora em um bairro de alto padrão em São Paulo."Eu moro aqui tem três, quatro anos, desde que começou a pandemia. É uma maravilha. Quando cheguei não tinha nada. Tinha piso, parede e armário embutido", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez recebe alta hospitalar após ser internada com infecção

A apresentadora Luciana Gimenez já recebeu alta hospitalar após passar poucos dias internada. Ela foi diagnosticada com uma infecção em seu organismo e precisou ser medicada com antibióticos . Na quinta-feira, 18, ela recebeu a autorização para voltar para casa.

“A apresentadora Luciana Gimenez teve alta na manhã desta quinta-feira, após tratamento com antibióticos para uma infecção que foi encontrada em seu organismo. Luciana se encontra bem, continuará com o tratamento em casa e, após comemorar o aniversário de seu filho Lucas Jagger na tarde de hoje, embarca para Cannes onde cumpre uma agenda de compromissos”, informou a assessoria de imprensa dela.

Mais cedo, Luciana Gimenez atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. “Passando para mandar um beijo para todo mundo que mandou recadinho, presentinho. Muito obrigada. Estou melhorando e daqui a pouco estou saindo, que tenho um monte de coisas para fazer. Um beijo para vocês e obrigada”, disse ela.