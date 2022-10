Sem sutiã, Angélica exibe costas livres em look descolado e surpreende: ''Parece uma adolescente''

Apresentadora Angélica apostou em look da moda dos anos 2000 para festa de Giovanna Ewbank e surpreendeu com resultado

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 07h57

A apresentadora Angélica (48) caprichou no look para marcar presença na festa a fantasia de Giovanna Ewbank e Leo Fuchs nesta terça-feira, 04. Entrando no tema dos anos 2000, a famosa escolheu uma roupa típica da época e chamou a atenção.

Nos registros publicados pela ex-global, ela apareceu deslumbrante ao lado do marido, Luciano Huck (50), e do filho mais velho, Joaquim Huck (17). Em um cenário vermelho, a famosa se destacou com uma combinação cheia de estilo.

Usando um top prata brilhante aberto nas costas e uma calça jeans de cintura baixa, Angélica surgiu bem descolada para o evento cheio especial. "Vamos celebrar a vida e os amigos", disse ela ao exibir os registros do evento.

Nos comentários da publicação, a apresentadora recebeu uma chuva de elogios. "Parece uma adolescente", escreveram os fãs. "Angélica é uma boneca", falaram outros.

Ainda nesta terça-feira, 04, Angélica impressionou com outro look impecável. Pronta para trabalhar, ela fez fotos em um canto de sua casa e chamou a atenção ao surgir de vestido sem alça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica choca ao mostrar detalhes da festa luxuosa de 10 anos da filha

Nas últimas semanas, a filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, ganhou uma grande festa para comemorar os seus 10 anos. Com um evento temático todo decorado especialmente como a garota pediu, a família e amigos celebraram o momento com muita alegria.

Em sua rede social, a apresentadora compartilhou fotos do momento e impressionou com os detalhes luxuosos do evento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!