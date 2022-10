De vestido sem alça, Angélica passa dos limites da beleza e choca: ''Que produção''

Toda arrumada, apresentadora Angélica deu show de beleza em novas fotos e arrancou elogios dos fãs

A apresentadora Angélica (48) deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social nesta terça-feira, 04. Toda arrumada, ela fez os registros em um canto de sua mansão no Rio de Janeiro e arrancou elogios dos seguidores.

Nos cliques, a loira apareceu usando um vestido sem alça verde de um tecido parecido com couro e arrasou ao fazer várias poses.

Na legenda da publicação, a ex-global falou sobre seus compromissos de trabalho e, nos comentários, a esposa de Luciano Huck (50) logo foi coberta de elogios. "Que produção", admiraram os fãs. "Plena", disseram outros.

Ainda nos últimos, Angélica chocou ao exibir fotos do aniversário de 10 anos da filha caçula, Eva huck. O evento luxuoso para a herdeira soprar as velinhas foi todo decorado no tema muito especial escolhido pela garota.

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico

O talento e carisma da filha de Luciano Huck e Angélica é inegável. Recentemente, Eva Huck deu o que falar ao se apresentar no palco do Domingão com o pai e a mãe falou sobre a vontade da herdeira de ser artista durante sua participação no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A famosa falou mais sobre o medo da herdeira entrar no meio artístico. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

