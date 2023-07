Selena Gomez leva fãs à loucura ao posar com look inspirado em Barbie

A cantora e atriz Selena Gomez recebeu chuva de elogios ao posar com look todo rosa para assistir ao filme “Barbie”

Nesta segunda-feira, 24, Selena Gomez deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um look inspirado no filme “Barbie”, live action da boneca dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie.

A atriz surgiu com um vestido longo rosa vibrante e que na parte de trás, mostrava suas costas. Selena curtiu uma sessão exclusiva do filme ao lado de amigas e da irmã Gracie. Em uma outra foto, a estrela da série “Only Murders In The Building” aparecia sorridente com um chapéu de cowboy rosa e com plumas.

“Às quartas-feiras usamos rosa”, escreveu a cantora na legenda das oito fotos feitas por Hunter Moreno e fazendo referência a um outro filme, “Meninas Malvadas”. Nos comentários dos cliques, a apresentadora e atriz brasileira Maisa Silva, que é fã e já chegou a entrevistar Selena, escreveu: “Te amo”.

Os seguidores de Selena adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Quero uma sequência de Barbie com a Selena como Barbie”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Melhor que a Barbie”. E outro admirador elogiou: “Você é a Barbie da vida real”.

“Rainha”, declarou uma fã. Uma admiradora brasileira também brincou: “Barbie bilionária multi profissões: atriz, cantora, empresária, compositora, produtora, dubladora, fundadora da Rare Beauty e chef nas horas vagas”. “Tão linda”, ainda escreveu uma seguidora.

Fã!

Recentemente, a irmã de Selena, Gracie deu o que falar nas redes sociais ao mostrar que é fã da cantora Taylor Swift. Para sorte da jovem, Selena e Taylor são amigas de longa data. Gracie surpreendeu a todos quando pintou seu cabelo de roxo para celebrar o lançamento do álbum “Speak Now (Taylor’s Version)”.

“Por que você pintou o cabelo de roxo?”, perguntou Selena. “Para o Speak Now", respondeu Gracie. “Ah, foi isso. Você já pintou seu cabelo alguma vez para os meus álbuns?”, brincou a irmã mais velha. “Sim, eu pintei de castanho”, debochou a pequena.