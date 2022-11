"Se tivesse um buraco, você tava fora", diz ex-panicat Carol Dias sobre pressão estética

Carol Dias contou sobre os desafios que teve de enfrentar ao trabalhar para o 'Pânico na TV'

A ex-panicat Carol Dias contou a pressão que sofreu como Panicat no programa 'Pânico na TV'. Segundo ela, o corpo deveria estar impecável e a estética era altamente importante para os produtores.

"Quando eu entrei no Pânico, tinha um corpasso. Era bem bonito. Mas começou: 'Tem que ficar com a bunda grande'. Era uma pressão do caramba. Se tivesse um buraco, você estava fora. Tomava bronca, ficava na geladeira", desabafou.

"Vai mexendo com a mente, até hoje tenho esses reflexos um pouco de me sentir... [ter que ficar bonita]. Mas agora estou mais tranquila, não porque me cuido. Não é porque me cuido, mas você começa a estudar e vê que não é só a beleza. O foco muda, é outro padrão", disse ela, que hoje é investidora.

O apresentador Gui Santana contou que a médica de Carol teria lhe procurado para oferecer um tratamento para emagrecimento na época do programa e ele acabou tomando os remédios e tendo um surto psicótico. Ele achava que pessoas estavam perseguindo ele.

Confira o trecho da entrevista de Carol Dias: