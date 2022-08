Scheila Carvalho mostra corpaço absurdo em look brilhante todo justinho

Aos 48 anos, Scheila Carvalho mostra boa forma em look com cropped e arranca elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 08h31

A ex-dançarina do É o Tchan Scheila Carvalho (48) deixou seu corpaço evidente em um look arrasador para o Domingão de Luciano Huck (50). Neste domingo, 14, a famosa compartilhou um vídeo da produção para avisar que participou do programa e impressionou com tanta beleza.

Usando um conjuntinho, composto por saia e cropped, Scheila Carvalho esbanjou boa forma de forma nada discreta. Afinal, a roupa verde brilhante chamou ainda mais atenção para o corpão treinado da musa.

De barriga de fora e pernas também à mostra, a morena provou mais uma vez que é dona de curvas saradas. "Começou o @domingao do @lucianohuck. Let’s shine", falou ela sobre brilhar ao surgir parando tudo.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de muitos elogios. "Arrasadora sempre", disseram os fãs. "Linda demais", admiraram outros.

Scheila Carvalho impressiona ao mostrar o tamanho da filha

Além de impressionar com sua boa forma treinando na academia ou usando looks estilosos com um toque ousado, Scheila Carvalho deu o que falar nos últimos dias ao compartilhar um vídeo com a filha, Giulia Santos, de 12 anos. Isso porque, a herdeira apareceu quase do tamanho dela.

"Nossa, Scheila, a Giulia já tá quase do seu tamanho", escreveu a dançarina no vídeo em que apareceu exibindo a altura da garota, fruto de seu relacionamento com o cantor Tony Salles (41), com quem está casada desde 2007.

Nas últimas semanas, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de 12 anos Giullia Santos com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a menina e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

