CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 07h05

A filha de Scheila Carvalho (48) fez aniversário e ganhou um festão deslumbrante para celebrar os seus 12 anos!

Nesta terça-feira, 21, a ex-dançarina do É o Tchan compartilhou fotos da comemoração e impressionou ao mostrar como Giullia Santos cresceu.

Toda produzida, a garota surgiu ao lado da mãe e do pai, Tony Salles (41), celebrando mais um ano de vida no evento com decoração toda em roxo, rosa e muitos brilhos.

"Sua felicidade é a nossa! Te amamos filha! Feliz vida", escreveu Scheila Carvalho. Nos comentários, os internautas ficaram impressionados com a garota.

"Tempo vai devagar! Parabéns, Giullia, saúde em abundância", disseram. "Que lindos! Tudo perfeito", admiraram os fãs.

Ainda recentemente, Scheila Carvalho encantou ao relembrar uma foto de quando a filha era apenas uma bebê.

Filha de Scheila Carvalho ganha festão de aniversário; veja as fotos: