Scheila Carvalho exibe a barriga reta em dia de treino

Com look mínimo para ir à academia, Scheila Carvalho ostenta sua barriga reta e o corpaço sarado

A dançarina Scheila Carvalho atraiu todos os olhares ao mostrar o seu look do dia para curtir o treino do dia. Em plena segunda-feira, 29, ela acordou disposta e foi para a academia logo cedo. Para mostrar que o 'treino está pago', a estrela já fez a sua selfie para as redes sociais.

Na imagem, ela surgiu usando apenas top colorido e shorts curto com tênis branco. Scheila deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas ao caprichar na pose.

Recentemente, Scheila surpreendeu ao contar que é adepta do botox há muito tempo. “Sim, eu faço desde os meus 28 anos. Vocês sabiam que o botox serve como prevenção e tem muitos outros benefícios?”, contou ela.

Tragédia! Irmão do cantor Tony Salles é morto em operação policial

Morreu nesta quinta-feira (18) o irmão do cantor Tony Salles, vocalista do grupo Parangolé. Ele foi assassinado em uma ação policial em Salvador. As informações são de sites locais que informam que ele não resistiu.

Conhecido pelo apelido Coquinho ou Coquito, ele foi morto durante a Operação L icuri, perpetrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Salvador. Ele é suspeito de chefiar o tráfico em um dos bairros da capital baiana.

Tony Salles é casado com a eterna morena do É o Tchan, ScheilaCarvalho. As primeiras informações dão conta de que o cantor não era próximo do irmão, que tinha laço sanguíneo apenas por lado do pai.

Segundo informações da DHPP, a Operação Licuri cumpriu 30 mandados de busca e apreensão nos bairros Alto da Terezinha, Curuzu, Ilha Amarela, Itapuã, Plataforma, Praia Grande, Sete de Abril, Sussuarana e Uruguai, em Salvador; no município de Simões Filho e na cidade de São Paulo.