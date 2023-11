Scheila Carvalho divide opiniões com look diferentão: 'Não entende'

Com colete e calça baixa, Scheila Carvalho divide opiniões ao exibir corpo musculoso em look estiloso

A dançarina Scheila Carvalho chamou a atenção ao postar um vídeo desfilando com um look cheio de estilo e bem diferenciado. Nesta quinta-feira, 16, a famosa postou o registro em sua rede social se exibindo e dividiu opiniões com suas escolhas.

De colete preto bem decotado e uma calça jeans, de modelo cintura baixa, a famosa deixou suas curvas musculosas à mostra, principalmente seu abdômen tanquinho. Usando a combinação nada básica, ela roubou a cena.

"Bora curtir", falou ela ao aparecer pronta para aproveitar um show. Nos comentários, a morena recebeu elogios e poucas críticas. "Muito gata", admiraram. "Sem noção", não aprovaram. Mas, a grande maioria saiu em defesa da musa. "Esse povo não entende de moda, está perfeito o look. Amei", disseram.

Ainda nas últimas semanas, Scheila Carvalho comemorou a chegada de seus 50 anos durante uma viagem deslumbrante com o marido, Tony Salles, na Grécia. Por lá, ela se destacou no local paradisíaco com seus looks de banho.

Veja o look de Scheila Carvalho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Filha do casal comemorou 13 anos

Musa do É o Tchan, Scheila Carvalhorealizou em julho uma festa caprichada para comemorar o aniversário de 13 anos da linda Giullia Carvalho. A pequena entrou na adolescência e surgiu em família.

Ao lado do pai, o cantor baiano Tony Salles, a aniversariante impressionou os fãs com sua beleza. Estilosa e feliz da vida, ela apareceu radiante com o momento feliz. No momento do "parabéns", o casal famoso posou ao lado da herdeira.

"Meu amor, o tempo voa e parece que foi ontem que segurei você nos meus braços pela primeira vez. Hoje, celebramos mais um ano da sua vida e agradeço a Deus por cada momento compartilhado. Parabéns, minha filha!", disse a morena nas redes sociais.