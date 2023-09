Na Grécia, Scheila Carvalho celebra 50 anos e exibe tanquinho: ''Belíssima''

Em seu aniversário de 50 anos, Scheila Carvalho celebra momento na Grécia e impressiona ao exibir barriga sarada

Nos últimos dias, a dançarina Scheila Carvalho completou 50 anos e está curtindo o novo ciclo viajando com o esposo, o cantor Tony Salles. Nesta terça-feira, 26, a morena compartilhou fotos a Grécia e impressionou ao exibir seu físico sarado.

Celebrando seu aniversário, a famosa surgiu radiante no local e cheia de estilo ao apostar em um conjuntinho de verão, de cor verde e de crochê. De barriga de fora, ela deixou seu tanquinho definido em evidência.

"Curtindo a vida! Passando pra agradecer todas as mensagens de carinho! Eu recebo e tomo posse de todas energias positivas emanadas por vocês! Amo vocês. Sigo em um novo ciclo grata pela saúde e por tudo que Deus me proporciona neste mundo, e certa de que ele está no comando de tudo", falou sobre seu aniversário.

Nos comentários, os internautas comemoraram a data e elogiaram a beleza da eterna morena do É o Tchan. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "O tempo e fica mais linda", notaram os internautas. "Belíssima", exclamaram ao verem os registros.

Leia também:De calça baixa, Scheila Carvalho ostenta tanquinho e choca: ''Parecendo Gracyanne''

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Filha do casal comemorou 13 anos

Musa do É o Tchan, Scheila Carvalhorealizou em julho uma festa caprichada para comemorar o aniversário de 13 anos da linda Giullia Carvalho. A pequena entrou na adolescência e surgiu em família.

Ao lado do pai, o cantor baiano Tony Salles, a aniversariante impressionou os fãs com sua beleza. Estilosa e feliz da vida, ela apareceu radiante com o momento feliz. No momento do "parabéns", o casal famoso posou ao lado da herdeira.

"Meu amor, o tempo voa e parece que foi ontem que segurei você nos meus braços pela primeira vez. Hoje, celebramos mais um ano da sua vida e agradeço a Deus por cada momento compartilhado. Parabéns, minha filha!", disse a morena nas redes sociais.

Leia também:Chegou a adolescência! Relembre momentos da filha de Scheila Carvalho antes dos 13 anos