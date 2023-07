Chegou a adolescência! Relembre momentos da filha de Scheila Carvalho antes dos 13 anos

Filha de Scheila Carvalho comemorou a chegada da adolescência em grande estilo

A filha de Scheila Carvalho (49), Giullia Carvalho (13), comemorou a chegada da adolescência em grande estilo na última terça-feira, 4, com uma festa luxuosa de aniversário para marcar seus 13 anos. A data, porém, não foi a única que a herdeira da dançarina e do cantor Tony Salles (42) celebrou ao lado da família. Relembre momentos da filha de Scheila Carvalho antes de completar 13 anos.

Em várias ocasiões, Giullia Carvalho deixou a web surpresa com seu crescimento. Ao lado da mãe em uma selfie, aos 12 anos, a pequena surgiu parecida com Scheila Carvalho , com um look rosa e de maquiagem. A foto expôs a semelhança entre as duas para os internautas, e a própria dançarina destacou na postagem: "Ter uma filha mulher é ter uma versão aperfeiçoada de si mesma".

Em outra publicação, Scheila Carvalho também mostrou como a filha estava crescendo em altura. Com um vídeo em que mostra Giullia ao seu lado, batendo em seu ombro, a dançarina ponderou que "falta pouco" para ela alcançá-la em tamanho.

A festa de aniversário para a chegada da adolescência de Giullia não foi a primeira comemorada em grande estilo pela jovem. Ao completar 12 anos, a filha de Scheila Carvalho também ganhou um festão em sua mansão para celebrar o aniversário.

"Um resumo dessa festa linda em comemoração aos 12 anos de Giu! Ela se divertiu pra valer com os amigos e primos! Sou muito Grata a Deus por mais um ano de nossa pequena que já está ficando grande! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho! E em especial a essa equipe incrível de @willbettencourt que mais um ano fez tudo com muito amor e carinho", disse a mãe orgulhosa ao compartilhar registros da festa pelas redes sociais.