Relembre três vezes em que Virginia Fonseca causou com seus looks

Virginia Fonseca causou com a escolha de uma calça diferentona no último domingo, 3; relembre outras vezes que os looks da influenciadora deram o que falar

Virginia Fonseca (24) deu o que falar na web no último domingo, 3, com a escolha de uma calça diferentona para compor seu look. A peça não foi aprovada pelos internautas, que deixaram críticas nas redes sociais da influenciadora. Essa, porém, não foi a primeira vez que a loira gerou polêmicas com suas roupas na web. Relembre três vezes em que Virginia Fonseca causou com a escolha de seus looks.

Em maio deste ano, Virginia Fonseca recebeu diversas críticas na internet após compartilhar um ensaio fotográfico que realizou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para a campanha publicitária de seu perfume. Nas fotos, a influenciadora aparece vestida com um tecido transparente de pedraria colado no corpo e cobrindo sua cabeça, simulando um hijab, véu utilizado por mulheres mulçumanas.

"Fazer fotos sensuais nos Emirados Árabes, com o uso do Hijab transparente juntamente do vestido, desrespeito total com a cultura", comentou um internauta sobre o look . "Sensualizando e sexualizando o hijab! Tudo errado! Pelo amor de Deus, corrija isso!", criticou outro. "Achei desrespeitoso, usando hijab assim exibindo o corpo", declarou mais um.

Além do caso, Virginia Fonseca também recebeu críticas quando exibiu a escolha de um look para o casamento de sua prima, Rafaela Fonseca. A influenciadora selecionou um vestido curto e justo em verde vibrante para a ocasião, junto com óculos espelhados diferentões. Alguns seguidores não gostaram da escolha da roupa para o evento, como questinou um: “Pra casamento?”. “Lindíssima sempre, porém não gostei da combinação para um casamento”, refletiu outro.

