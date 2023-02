Sasha Meneghel dá cruzada de pernas fatal ao eleger vestido curtinho: “Que Mulher!”

Sasha Meneghel posa com vestido ousado e dá cruzada de pernas fatal em novos cliques

A filha de Xuxa Meneghel, Sasha (24) deixou os seguidores eufóricos na noite da última sexta-feira, 03. Isso porque a loira, que é dona de curvas espetaculares, elegeu um look poderoso para curtir a noite em Los Angeles.

A esposa do cantor gospel, João Figueiredo (23), surgiu toda produzida nas redes sociais, e caprichou no carão ao posar com as pernas cruzadas dentro do carro.

Com uma maquiagem leve, a modelo surgiu com um vestido nada básico curtinho, na cor preta e esbanjou sensualidade ao deixar o decote farto e as pernas torneadas à mostra. “La night”, escreveu ela na legenda da publicação, em inglês.

Para complementar o look, a loira usou salto alto com estampa e uma bolsa da Fendi, marca de grife luxuosa. Ela posou ainda com um belo coque.

Nos comentários, os seguidores babaram na beleza da musa e deixaram uma enxurrada de elogios. "Meu deus, cada dia que passa fica mais linda"; "Que mulher"; "Uma princesa contemporânea!"; "que perfeição", disseram alguns deles.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SASHA MENEGHEL:

Amizade de milhões!

Recentemente, Sasha Mengehel usou suas redes sociais para matar a curiosidade dos fãs e abriu o álbum de fotos das suas férias na Bahia.

Na companhia da amiga Bruna Marquezine (27) e do marido, João Figueiredo, a loira curtiu os dias de descanso em uma ilha paradisíaca, Boipeba, na Bahia.

Entre as fotos publicadas pela modelo, ela revelou os bastidores da celebração do ano novo e também exibiou alguns cliques das amigas se arrumando juntas para o reveillon.