Romana Novais exibe novo visual na web: ''Uma mulher com cabelo pronto não quer guerra com ninguém''

Influenciadora e médica Romana Novais, mulher de Alok, ganha elogios ao compartilhar o novo visual para 2023

A médica Romana Novais (31) compartilhou com os seguidores que está pronta para receber 2023 em grande estilo! A influenciadora mudou seu visual!

Na quinta-feira, 22, a mulher do DJ Alok (31) publicou registros nas redes sociais de sua transformação para o novo ano pelas mãos do hair stylist Mario Henrique. A gata, mãe dos pequenos Ravi (2) e Raika (2), apostou em um corte para dar volume aos fios e deu uma iluminada nos cabelos, mantendo a cor da raiz.

"De cabelo novo p/ esse final de ano. Dessa vez eu e o @mariohenriqueoficial optamos por um corte em camadas p/ dar mais volume e iluminamos somente no comprimento (a raiz sempre natural). Agora, redobrar os cuidados p/ manter saudável. Eu amei esse tom p/ o verão! O que acharam?", escreveu Romana Novais na legenda da publicação.

Ao postar um vídeo exibindo a mudança, ela brincou: "Uma mulher com o cabelo pronto não quer guerra com ninguém! P/ o verão 2023 um cabelo em camadas, com mais movimento, fresh!"

Confira o novo visual de Romana Novais:

Romana Novais se derrete por Raika e mostra comemoração de aniversário da filha

Romana Novais usou as redes sociais recentemente para mostrar os detalhes da comemoração de mais um ano de vida da caçula! A influenciadora exibiu a festa de dois anos da filha, Raika, completados no início do mês, do casamento com o DJ Alok.

A celebração, que aconteceu em um buffet de festas infantis em São Paulo, contou com decoração em tons de rosa, com muitos balões, flores, princesas e unicórnios. Nas fotos publicadas pela mamãe coruja, Raika esbanjou fofura ao surgir se divertindo, usando um vestido azul bebê e branco de arco-íris. "Apaixonada por esse dia e por essa menininha linda, carinhosa, bonequinha que está completando 2 aninhos", babou Romana.

