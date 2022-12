Romana Novais se derrete por Raika e mostra comemoração de dois anos da filha

Médica Romana Novais celebra dois anos da caçula com o DJ Alok e exibe detalhes da festa temática para a filha, Raika

A médica Romana Novais (31) usou as redes sociais na noite quinta-feira, 01, para mostrar os detalhes da comemoração de mais um ano de vida da caçula!

Em seu feed no Instagram, a influenciadora exibiu a festa de dois anos da filha, Raika, completados nesta sexta-feira, 02, do casamento com o DJ Alok (31), com quem também tem Ravi, que completa 3 anos em janeiro.

A celebração, que aconteceu em um buffet de festas infantis em São Paulo, contou com decoração em tons de rosa, com muitos balões, flores, princesas e unicórnios. Nas fotos publicadas pela mamãe coruja, Raika esbanjou fofura ao surgir se divertindo, usando um vestido azul bebê e branco de arco-íris.

"Apaixonada por esse dia e por essa menininha linda, carinhosa, bonequinha que está completando 2 aninhos", escreveu Romana Novais, agradecendo ainda à empresa responsável pela festa.

"Você sempre fazendo tudo com tanta dedicação e carinho, amor. Você é F*** em cada detalhe", elogiou Alok nos comentários. "Tudo perfeito!! Amamos estar presente", disse Bárbara Evans.

Confira as fotos de Romana Novais do aniversário da filha, Raika:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romana Novais (@romananovais)

Alok compartilha fotos da festa luxuosa da filha, Raika

Alok compartilhou em seu Instagram algumas fotos mostrando detalhes da luxuosa festa de aniversário de 2 aninhos da filha, Raika!

Nas fotos, Alok aparecia ao lado da esposa Romana Novais e do filho mais velho Ravi. O espaço estava todo decorado com bexigas rosas e brancas. O tema da festa da pequena Raika era “Princesa”, e a aniversariante estava vestida a caráter com um vestido brilhante. “Minha princesa está crescendo. Raika 2.0”, escreveu o artista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!