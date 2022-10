Rihanna anuncia que Anitta se apresentará em desfile de sua marca de cosméticos

A cantora Anitta alcançará mais um feito ao participar do desfile da marca de Rihanna

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 17h59

A cantora Rihanna (34) está promovendo o desfile de sua marca de maquiagens em seu Instagram, o SavagexFenty Show, e revelou a participação de uma brasileira. A cantora Anitta (29) foi anunciada como uma das atrações do evento internacional.

A cantora de Barbados publicou a chamada do evento, que vai ao ar no streaming Prime Video no dia 9 de novembro, e, em destaque, estava o nome de 'Anira'. Após levar o funk ao 'Grammy', a cantora que estourou com 'Show das Poderosas' está cada vez mais cotada para grandes eventos.

Nos comentários, a brasileira bombada no mundo escreveu: "Você é meu tudoooooo. Simplesmente a melhor". Os fãs da funkeira, claro, lotaram a publicação de comemorações: "Anitta primeiro nome da atração, tome bebê".

Vale lembrar que a carioca afirmou que deve cantar somente por mais cinco ou seis anos enquanto treina para ser atriz. Ela disse que alcançou praticamente todos os seus feitos na música e agora quer ir atrás de "novos sonhos".

Confira o teaser do evento de Rihanna com show de Anitta: