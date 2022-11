Regina Volpato responde comentário de fã: 'Desleixada'

Regina Volpato rebate ao ver fã falando sobre suposta 'mulher desleixada'

A apresentadora Regina Volpato, que comanda o programa 'Mulheres', surpreendeu os fãs ao responder uma pergunta de um fã que fez uma critica para algumas mulheres. Ela se deparou com uma mensagem e não pensou duas vezes antes de responder.

Na pergunta, o fã disse: “Você acha que mulher que tem unhas naturais, sem nada de esmalte ou base, é desleixada?”.

Então, Regina mostrou suas próprias mãos sem esmalte e respondeu: “Não, eu acho que pode ser alergia. E se for desleixada, tudo bem”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Volpato (@regina_volpato)

Regina Volpato arrasa em foto de biquíni

Durante as férias de julho, a apresentadora Regina Volpato (54) deu um show de beleza em sua rede social o compartilhar uma foto de suas férias.

A comunicadora do Mulheres surgiu deslumbrante aproveitando a natureza do Piauí e se destacou no registro com sua boa forma. De biquíni e uma canga estampada, Regina Volpato deixou à mostra sua barriga torneada enquanto curtia a praia com plenitude. "Piauí e suas belezas. Mais um lugar que me encanta neste país! Você já conhece este paraíso", disse ela na legenda.