Recém-separada, Wanessa Camargo surge com look estiloso na web

Wanessa Camargo aparece toda produzida em novas fotos com look de inverno: 'Pensa no frio, gente!'

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 16h04

A cantora Wanessa Camargoestá de volta às redes sociais após anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz. Nesta quarta-feira, 18, a musa abriu um álbum de fotos no Instagram para registrar o seu look do dia.

Nas fotos, ela apareceu toda produzida com um look todo preto, composto por blusa de gola alta, calça justíssima, casaco e botas de cano alto. Para completar o visual, ela fez uma maquiagem leve e elegante.

“Produção de hoje para os compromissos do dia! Pensa no frio, gente! Quantos graus tá fazendo aí onde você mora?”, disse ela na legenda por causa do dia frio na região sudeste do Brasil.

Wanessa anunciou o fim do seu casamento com Marcus Buaiz no dia 2 de maio deste ano. Os dois ficaram juntos por 17 anos, mas decidiram terminar a relação. Juntos, eles tiveram dois filhos, José Marcus (10) e João Francisco (7).

Nos últimos dias, os meninos apareceram na companhia do pai durante uma viagem para um parque de diversões em Santa Catarina e também para o litoral de São Paulo.

Álbum de fotos do look de Wanessa Camargo: