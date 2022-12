Recém-separada, Mari Bridi arrasa em foto de biquíni

Mari Bridi toma banho de cachoeira com Bianca Bin e exibe foto só de biquíni após se separar de Rafael Cardoso

A influenciadora digital Mari Bridi (37) aproveitou um dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado e aproveitar um momento de diversão com a amiga e atriz Bianca Bin (32). As duas foram tomar um banho de cachoeira na última quinta-feira, 8, e registraram o momento nas redes sociais.

Inclusive, Mari surgiu só de biquíni e ostentou a sua beleza deslumbrante ao usar um modelito sem alças e com a barriga de fora.

Nos comentários, Bianca comemorou o encontro com a amiga. “Ah que banho abençoado, tarde linda, na sua companhia, amiga. Obrigada, te amo! Ora iê, iê ô! Salve mamãe Oxum”, disse ela.

Vale lembrar que Mari Bridi está recém-separada do ator Rafael Cardoso (37). Os dois ficaram casados por 15 anos e tiveram dois filhos juntos, mas decidiram se separar recentemente. Nos stories do Instagram, ela agradeceu pelo carinho dos fãs neste momento de sua vida. “É sobre sororidade! Mulherada, a quantidade de amor e de carinho que vocês estão me mandando, sério! Está transbordando. Vocês são muito demais!”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari Bridi confirmou o fim do casamento

No último domingo, 4, Mari Bridi confirmou o fim do casamento com Rafael Cardoso por meio de uma declaração nos stories do Instagram. A declaração dela foi feita após ele contar que estava solteiro em um evento no Rio de Janeiro.

“Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmou que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos”, disse ela.