Rebel Wilson revela que não podia perder peso por conta de contrato de filme

Atriz revela cláusula de contrato de 'Escolha Perfeita' que a impedia de perder peso

Na última quarta-feira, 15, Rebel Wilson (42) falou no podcast 'Call Her Daddy' sobre uma exigência de contrato da trilogia A Escolha Perfeita. A atriz que interpretava Amy Gorda contou que não podia perder ou ganhar peso para manter seu papel no filme.

Ela contou que precisou adiar seus planos de perder peso por causa disso. Sua mudança teve bastante repercussão depois de perder cerca de 36 quilos em 2020, após definir que seria seu “ano da saúde”. Porém antes que essa mudança pudesse rolar ela precisou esperar um pouco.

"Meu corpo não podia mudar muito antes disso, porque estava no contrato. Eu acho que o contrato dizia que eu não podia ganhar ou perder mais do que 5 quilos, que precisava manter meu peso bem estável. Mas já há alguns anos eu estava pensando:'Queria viver de uma forma um pouco mais saudável'", comentou ela.

Rebel ainda explicou que durante a época de gravação do filme não achava que o peso fosse um problema para saúde. Isso mudou quando a atriz chegou aos 40 anos e sentiu o desejo de ser mãe.

"Fui consultar um médico de fertilidade e ele me disse que eu teria uma chance maior de gerar um bebê se fosse mais saudável. Isso realmente me afetou porque eu estava vivendo uma vida de luxo", disse.

Apesar do contrato, ela fala sobre a grande experiência que teve com sua personagem: " Nos divertimos muito nos filmes. Foi incrível interpretá-la, porque ela é tão confiante e ousada. Parte disso sou eu. Muitas pessoas dizem que não é realmente atuação, é apenas a gente colocando para fora nossas coisas. Mas então havia outra parte de mim que não estava confiante".

A atriz decidiu entrar na jornada – que terminou com sua perda de mais de 35 kg – também para diversificar os papéis que receberia nos cinemas. “Fui estereotipada ao interpretar aquela amiga gorda e engraçada, o que é muito difícil porque adoro esses papéis. Eu amo fazer os papéis. Eu amo essas personagens, mas eu queria fazer mais coisas"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebel Wilson (@rebelwilson)