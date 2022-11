Rafa Vitti exibe novo visual durante viagem para a Nicarágua: ''Pra manter a tradição''

Curtindo dias de descanso na Nicarágua, ator Rafael Vitti muda o visual e exibe o resultado nas redes sociais

O ator Rafael Vitti (27) usou as redes sociais nesta terça-feira, 08, para exibir seu novo visual durante viagem de férias!

Aproveitando dias de descanso na Nicarágua, o marido de Tata Werneck (39) e pai de Clara Maria, de 3 aninhos, decidiu mudar o look após o fim de seu último trabalho nas telinhas, na novela das seis Além da Ilusão, que foi substituída por Mar do Sertão.

O famoso publicou um vídeo em que aparece passando máquina nos cabelos na segunda-feira, 07, e disse: "Pra manter a tradição." Nos comentários, Tata brincou: "Faz aquele risquinho na sobrancelha que eu gosto de mexer?"

Ao mostrar o resultado da transformação, ele posou sem camisa perto de uma piscina e revelou que está na Nicarágua."Buenos dias, Nica", escreveu Rafa Vitti na legenda da postagem.

Confira o novo visual de Rafael Vitti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Rafael Vitti brinca ao posar com Tata Werneck e a filha Clara Maria

O ator Rafael Vitti encheu seu feed de amor ao compartilhar um registro encantador na companhia da família! Celebrando a chegada de seus 27 anos, no início do mês, o artista comemorou a data especial ao lado da esposa, Tata Werneck, e a filha do casal, Clara Maria.

Em seu feed no Instagram, Rafa celebrou o aniversário e divertiu os seguidores ao surgir com a humorista e apresentadora do Lady Night e a herdeira, que esbanjou fofura no clique, no colo. "Cheguei aos 27. Pai de duas", brincou Rafa Vitti. Nos comentários do post, alguns seguidores especularam que a comediante esteja grávida por conta da barriguinha. "Ahahah E pela minha barriga já começam as especulações", disse Tata.

