Rafa Vitti brinca ao posar com Tata Werneck e Clara Maria: ''Pai de duas''

O ator Rafael Vitti encheu seu feed de amor ao compartilhar um registro encantador na companhia da família!

Celebrando a chegada de seus 27 anos, na quarta-feira, 02, o artista comemorou a data especial ao lado da esposa, Tata Werneck (39), e a filha do casal, Clara Maria, de 3 aninhos.

Em seu feed no Instagram, Rafa celebrou o aniversário e divertiu os seguidores ao surgir com a humorista e apresentadora do Lady Night e a herdeira, que esbanjou fofura no clique, no colo.

"Cheguei aos 27. Pai de duas", brincou Rafa Vitti ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, alguns seguidores especularam que a comediante esteja grávida por conta da barriguinha. "Ahahah E pela minha barriga já começam as especulações", disse Tata.

"A Clara realmente tá do tamanho da Tata", "Kkkkkkkkk perfeitos! Pegou o humor da melhor do mundo!", "Rafa, sua família é linda demais! Vida longa procês", "Família linda", elogiaram os fãs.

Rafa Vitti ganha homenagem da esposa, Tata Werneck

Rafael Vitti completou mais um ciclo de vida e ganhou uma linda homenagem da esposa, Tata Werneck. Ela compartilhou um álbum de fotos de momentos do casal com a herdeira e declarou todo seu amor. "Hoje é aniversário do homem que realizou meu sonho de construir uma família. O cara que pede carinho todo dia meia noite e meia. Ele ensina a caca a ser corajosa. Ensinou a caca a cheirar todas as plantinhas. A plantar. A respeitar a natureza", iniciou ela.

E, claro, Tata não deixou de tirar um sarro do amado, esbanjando seu bom humor: "Ele anda de skate e pega onda e sai tão gato do mar que eu penso 'meu Deus. Parece aqueles galãs de novela da Globo'. Aí eu lembro que ele é mesmo. Você sempre me pergunta porque me apaixonei por você. Meu instinto babaca me dá vontade de responder 'abdômen e pelvis.'"

