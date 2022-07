Rafa Kalimann surpreende ao exibir novo visual na web

A influenciadora Rafa Kalimann radicalizou no visual e impressionou os fãs ao mostrar os resultados nas redes

Rafa Kalimann (29) chamou a atenção da web nesta sexta-feira, 22, ao exibir um novo visual surpreendente. No perfil do Instagram, a influenciadora mostrou o resultado e arrancou elogios.

Para a nova fase, a ex-BBB apostou em cabelos curtinhos no estilo chanel bem diferente do cabelão que os fãs estavam acostumados.

Na imagem onde mostra o look, a musa compartilhou mais da produção com make marcante e roupas pretas, além das joias.

"Lindaaa", disparou Pocah; "TUDOOOOO", comentou Gabi Brandt; "Perfeita.", disse Larissa Manoela; "Deusa", elogiou Deborah Secco.

E claro que os admiradores também foram só elogios. "Ficou maravilhosa", "Deslumbrante", "Amei essa versão", "Uau amei vou copiar", dispararam.

RAFA KALIMANN RELEMBRA PRESENÇA NO FESTIVAL CANNES

Rafa Kalimann aproveitou o clima de TBT desta quinta-feira, 21, para relembrar um momento inesquecível da sua vida: a presença no Festival de Cannes. A influenciadora digital compartilhou um vídeo da sua chegada no tapete vermelho francês e comentou sobre a realização do sonho.

