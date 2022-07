Rafa Kalimann relembra a sua presença no Festival de Cannes: ''Momento único''

A influenciadora Rafa Kalimann recordou um vídeo da sua presença no Festival de Cannes e encantou os internautas

Rafa Kalimann (29) aproveitou o clima de TBT desta quinta-feira, 21, para relembrar um momento inesquecível da sua vida: a presença no Festival de Cannes.

A influenciadora digital compartilhou um vídeo da sua chegada no tapete vermelho francês e comentou sobre a realização do sonho.

"Tbt de um momento único", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação.

Para a ocasião, Rafa elegeu um vestido longo preto com uma cauda volumosa para curtir a pré-estreia do filme "Decision to Leave" do diretor Park Chan-wook.

Os fãs não deixaram de comentar o post da influenciadora. "Que deslumbrante", "Você estava divina", "Não tem defeitos", "Que momento, que momento!!", disseram.

RAFA KALIMANN SE EMOCIONA EM MISSÃO NA ÁFRICA

A apresentadora Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar um momento que viveu em Moçambique, na África. Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou um vídeo chorando durante a missão humanitária que participou no início do mês de julho.

