Rafa Kalimann esbanja beleza em look preto para aniversário de Luísa Sonza

LOOK PARA A FESTA!

A apresentadora Rafa Kalimann usou vestido todo preto para marcar presença em festa de aniversário de Luísa Sonza

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 12h14

Na noite da última segunda-feira, 18, diversas celebridades se reuniram para comemorar o aniversário de 24 anos da cantora Luísa Sonza.

Dentre os convidados estava a apresentadora Rafa Kalimann que esbanjou beleza com o look escolhido para o evento.

Em seu Instagram, a ex-BBB publicou em seu Instagram diversas fotos do seu visual all-black composto por um vestido curto, botas longas e um colar de brilhantes em formato de coração.

Além do aniversário de Luísa, a festa também celebrou o lançamento do single “Cachorrinhas” da dona do álbum Doce 22.

Recentemente, Rafa Kalimann recebeu diversos elogios nas redes sociais ao aparecer com um look que deixava sua barriga à mostra.

Confira aqui o look de Rafa Kalimann para a festa de Luísa Sonza!