Rafa Kalimann rouba a cena ao compartilhar melhores momentos de sua semana: “Linda”

A influenciadora Rafa Kalimann esbanjou estilo e beleza em novas fotos mostrando sua semana e recebeu chuva de elogios dos seguidores

Neste domingo, 16, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos mostrando momentos de sua semana. A influenciadora está participando das gravações de um novo projeto.

Na primeira de dez fotos, a ex-BBB surgiu em uma selfie com um luxuoso vestido decotado e um penteado de cabelo alto em um camarim. A influenciadora ainda surgiu com um vestido branco com um recorte na cintura e que dava destaque ao seu corpo escultural.

Em uma outra selfie, Rafa surgiu em um elevador segurando diversas sacolas e dois buquês de flores. A participante do BBB 20 ainda mostrou detalhes do novo projeto ao posar em uma cadeira no set de filmagens com um vestido curtinho.

“Minha semana em São Paulo. De diárias de gravações e muito trabalho, mas também muito cuidado comigo e revendo meus amigos. Organizando mais uma volta para essa cidade que nos últimos 15 anos sempre dá um jeitinho de me chamar de volta”, escreveu a artista na legenda da postagem. Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa elogiou: “Linda”.

Os seguidores de Rafa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Musa”, comentou um fã. E outro seguidor elogiou: “Deusa”. Uma admiradora escreveu: “Maravilhosa”.

“Lindíssima”, disse uma fã reagindo às fotos. E uma seguidora também comentou: “Deusa, maravilhosa”. Uma admiradora declarou: “Ai Rafaela, cada dia mais linda”. Uma página de fãs dedicada à Rafa ainda comentou: “Arrasa sempre, meu Deus”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Bastidores!

Ainda nesta semana, Rafa Kalimann participou do podcast “Poccast” apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez. A influenciadora comentou sobre seu antigo relacionamento com o cantor sertanejo e ex-BBB Rodolffo.

“[O último sobrenome] é do meu ex-marido, eu não tirei ainda (risos). Eu fiquei com preguiça de mudar nos meus documentos e eu quero mudar para Kalimann, aí eu já tiro de uma vez”, comentou.