Rafa Kalimann dispensa toda a roupa ao posar só com lençol

Rafa Kalimann eleva a temperatura das redes sociais ao mostrar fotos ousadas

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) esbanjou sensualidade ao abrir um novo álbum de fotos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 28, ela apareceu totalmente sem roupas em novas fotos ousadas.

Nas imagens, a musa cobriu parte do seu corpo apenas com um lençol branco e deixou o seu bumbum à mostra. “É que hoje vibro em uma frequência diferente (sou muito mais minha)”, disse ela na legenda.

Nos comentários, as amigas famosas fizeram elogios para a morena. “Rafaela, você é linda”, disse Fernanda Paes Leme (39). “Uma deusa! Apenas”, disse Giovanna Ewbank (35). “Linda”, escreveu Maisa (20).

Rafa Kalimann desabafa sobre a pressão pela beleza

Recentemente, Rafa Kalimann conversou com Evelyn Regly no podcast Vaca Cast e contou sobre a época em que era modelo. Ela lembrou a pressão estética que sofria. "Eu chegava na agência e eles estavam com a fita métrica na mão, hoje vejo isso e acho um absurdo. Eles mediam seu quadril todos os dias para saber se você emagreceu de ontem pra hoje, para ver se realmente pode te enviar para um casting, porque se tiver um centímetro a mais não dá", contou ela.

E completou: "Eu demorei muito para conseguir me reconciliar com o que sou, com meu corpo, me sentir confortável com ele, me sentir amiga dele de novo. Foram muitos anos de terapia".