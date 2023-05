Rafa Kalimann deixa corpão marcado com vestido embalado à vácuo: ‘Surreal’

Influenciadora digital Rafa Kalimann deixa seguidores babando ao exibir corpão estourando com vestido justíssimo

A influenciadora digital e apresentadora Rafa Kalimann (30) arrancou suspiros de seus mais de 22 milhões de seguidores ao publicar alguns registros com um look indiscreto em suas redes sociais. É que a ex-BBB apostou em um vestido rosa no maior estilo ‘embalado á vácuo’ para comparecer a um evento na noite da última terça-feira, 9.

“Foi um lindo dia, né?”, Rafa legendou a publicação em que compila vários registros enquanto se arrumava para ocasião. Em todos os cliques, a morena posa com a peça justíssima: um vestido rosa claro acinturado com aplicações de flores gigantescas na região do decote. A roupa deixou o corpão da musa super marcado, evidenciando suas curvas e especialmente, a cinturinha minúscula.

A peça ousada causou comoção entre os seguidores e eles deixaram diversos comentários na publicação de Rafa: “Tava muito linda”, elogiou uma admiradora. “Parece uma boneca”, exaltou mais uma seguidora. “Surreal de linda”, disse uma terceira. “Estava linda e deslumbrante”, comentou outra. “Uma obra de arte”, pontuou outro seguidor.

Essa não foi a primeira vez que Rafa ousou com um look nesta semana! A apresentadora e ex-BBB compartilhou uma série de fotos em que aparece usando um vestido midi preto na noite da última segunda-feira, 8. Apostando no carão, a famosa posou deslumbrante com o look com recortes estratégicos na cintura e transparente, deixando à mostra suas curvas exuberantes.

A transparência da peça até deixou escapar que ela estava usando um shortinho por baixo do vestido ousado. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à artista. "Maravilhosa", "Que mulher, meus amigos", "Só você consegue ser linda, sexy e perfeita", "Um ícone de beleza", "Que vestido deuso!", "Simplesmente perfeita essa mulher”. Confira os registros!