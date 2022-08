Rafa Kalimann curte 'rolê' em Botafogo, no Rio de Janeiro: "Gente como a gente"

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann curte noite no Rio de Janeiro ao lado de amigos e compartilha os registros na web

Redação Publicado em 18/08/2022, às 12h02

Rafa Kalimann (29) aproveitou a última quarta-feira, 17, em grande estilo. A apresentadora e ex-BBB curtiu a noite em Botafogo, no Rio de Janeiro, e usou suas redes sociais para compartilhar as fotos do "rolêzinho" pelo lugar.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou uma série de fotos mostrando o passeio da noite. A apresentadora curtiu um barzinho na companhia dos amigos, assistindo ao jogo do Flamengo.

Para a noite no Rio de Janeiro, Rafa Kalimann apostou em uma produção confortável e fashion. Ela surgiu com uma camiseta preta e uma calça roxa de cetim.

Não demorou para os fãs de Rafa Kalimann marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da ex-BBB: "Deusinha", disse um internauta. "Gente como a gente", escreveu outro. "Perfeita", destacou o terceiro.

Veja o post de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann conta como lida com o estresse

Rafa Kalimann bateu um papo com os fãs e falou sobre como lida com estresse. “Eu comecei a sentir no decorrer do dia, quando eu não dava umas pequenas pausas para respirar sem me preocupar com algo, eu chegava a noite e não conseguia dormir bem”, disse. A ex-BBB ainda deu uma dica: “Um conselho que eu dou para vocês, seja na hora do almoço, seja entre um intervalo e outro. Desligue um pouco a mente. Vai colocar alguma música que vocês gostam muito, ler alguma coisa que vocês gostam muito”.

