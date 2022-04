Rafa Kalimann aposta em look poderoso para o 'Prêmio Rede BBB'

A apresentadora e ex-BBB surgiu com um look poderoso e surpreendeu a web com a produção

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 09h11

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) esbanjou estilo e elegância com o look para o 'Prêmio Rede BBB'.

Rafa apresentou a premiação que relembrou momentos marcantes da edição do reality, e para ocasião, brilhou com um vestido all black.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou os detalhes da produção que contou com o vestido elegante, e uma maquiagem clean, mas com o seu famoso batom vinho!

Nos comentários, fãs e amigos de Rafa usaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Perfeita", destacou um seguidor. "Que mulher", escreveu outro. "Uma verdadeira musa", disse o terceiro.

Rafa Kalimann brilha com vestido all black em festa de Ludmilla

Recentemente, Rafa Kalimann apostou em mais uma produção de milhões. Desta vez para a festa de aniversário da cantora Ludmilla (27).

Além do look marcante, Rafa também apostou em uma maquiagem clean, e completou toda a produção com um salto de amarrações.

Veja o look de Rafa Kalimann para o 'Prêmio Rede BBB':