Priscila Fantin impressiona ao exibir corpo escultural na praia

A atriz Priscila Fantin chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na manhã deste domingo, 17, ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo escultural.

Na foto postada no feed do Instagram, a artista, que venceu o quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, da Globo, aparece exibindo suas curvas impecáveis ao renovar o bronzeado na praia, usando um biquíni rosa.

Ao compartilhar a foto, Fantin explicou que a foto não retrata a sua manhã, já que ela não está na praia, e sim arrumando sua mudança para a nova casa. "Tô em casa arrumando a mudança, mas o sol tá igual!", confessou ela no começo da legenda.

"Minha alegria também! Amo praia! Mas ver nosso sonho tomando forma significa demais pra mim! Cada coisinha que eu coloco no lugar me traz uma satisfação imensa! A felicidade é a jornada, não o destino", completou a famosa.

Priscila, vale lembrar, é casada com o ator Bruno Lopes. Ela é mãe de Romeo, de 11 anos, e recentemente, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado do herdeiro. Na imagem, os dois aparecem sorridentes e agarradinhos, deitados em um jardim. "Memeo. A criança mais legal do mundo", escreveu a atriz na legenda.

Renovação de votos

A atriz Priscila Fantin renovou os seus votos de casamento com o marido, o ator Bruno Lopes, em grande estilo. Os dois trocaram juras de amor na areia de praia na Bahia com direito a cenário romântico e muita parceria.

Nas redes sociais, eles deram um spoiler de como foi a celebração ao mostrarem um vídeo. Nas imagens, eles revelaram como era o cenário do altar e os looks do casal para o momento especial. "Pra te levar no altar. Pra te levar na fé. Deus é brasileiro. Muito obrigado axé. Odô, axé odô (paz e gratidão)", escreveu Bruno na legenda. Veja a publicação!