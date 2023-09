Priscila Fantin encanta ao postar clique inédito com o filho

A atriz Priscila Fantin ganhou elogios ao postar um clique inédito com o filho, Romeu

A atriz Priscila Fantinencantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 11, ao compartilhar um clique inédito ao lado do filho, Romeu, de 11 anos. O menino é fruto do relacionamento com seu ex-marido, Renan Abreu, de quem se separou em junho de 2017.

No clique postado no feed do Instagram, a artista e o herdeiro aparecem sorridentes e agarradinhos, deitados em um jardim. Ao dividir o momento, ela se derreteu: "Memeo. A criança mais legal do mundo", escreveu ela na legenda.

Os seguidores encheram a postagem de curtidas e elogios. "Dois lindos", disse uma seguidora. "Romeu já tá um rapazinho", observou outra. "Que maravilhosos", comentou uma fã. "Sorrisos lindos", comentou mais uma.

Recentemente, Priscila, que venceu o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, impressionou os seguidores ao exibir suas curvas impecáveis ao curtir o dia na natureza. Nos registros, a atriz surgiu usando um biquíni modelo de lacinho azul e com detalhes de concha, e ainda deixou à mostra suas várias tatuagens pelo corpo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Priscila Fantin (@priscilafantin)

Flagra na cachoeira

Priscila Fantin e o marido, o ator Bruno Lopes, participaram do podcast da CARAS, e ela entregou um momento inusitado com o amado durante um passeio. "A gente estava em uma cachoeira que não era turística. Fomos para um ponto que não tinha ninguém, e a gente andou muito para chegar lá. Aconteceu que tinha uma parte com uma pedra reta de descida e eu quis escorregar. Escorreguei para quê? Fiquei toda cheia de coisas pretas em mim, na calcinha do biquíni, tudo preto grudado com lodo", explicou.

"[...] Entrei na cachoeira e comecei a me lavar na água, era uma poça. Tirei o biquíni e comecei a esfregar desesperada. Olhei para um lado e para o outro, tirei a parte de cima e falei: 'Tira amor, vamos nadar pelados na cachoeira'... Quando vejo, ele está saindo da água para pendurar a sunga em um galho de árvore porque queria colocar ali para secar", acrescentou ela, revelando que o marido quase foi flagrado pelado. Confira a entrevista completa!