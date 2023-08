Priscila Fantin entrega flagra íntimo com marido em cachoeira: 'Me empolguei'

Em entrevista ao Podcast da CARAS, Priscila Fantin relatou o momento inusitado com Bruno Lopes

Priscila Fantin (40), que venceu a Dança dos Famosos neste ano, está casada desde 2019 com Bruno Lopes. Em entrevista ao Podcast da CARAS ao vivo, a atriz entregou flagra íntimo com o marido em cachoeira e os dois relataram o momento inusitado: "Me empolguei".

"A gente estava em uma cachoeira que não era turística. Fomos para um ponto que não tinha ninguém, e a gente andou muito para chegar lá. Aconteceu que tinha uma parte com uma pedra reta de descida e eu quis escorregar. Escorreguei para quê? Fiquei toda cheia de coisas pretas em mim, na calcinha do biquíni, tudo preto grudado com lodo", explicou Priscila Fantin sobre o momento prévio ao flagra no local.

"Tenho muita aflição de bicho como minhoca, e vi um pretinho mexendo aqui [na minha perna], um lodo estava mexendo. Entrei na cachoeira e comecei a me lavar na água, era uma poça. Tirei o biquíni e comecei a esfregar desesperada. Olhei para um lado e para o outro, tirei a parte de cima e falei: 'Tira amor, vamos nadar pelados na cachoeira'", acrescentou a vencedora da Dança dos Famosos.

Priscila Fantin entregou que foi mais precavida que o marido para deixar as roupas de banho próximas ao local: "Peguei o meu biquíni e deixei do meu ladinho, porque caso alguém aparecesse, o biquíni estaria ali e eu colocaria dentro da água. Quando vejo, ele está saindo da água para pendurar a sunga em um galho de árvore porque queria colocar ali para secar".

