Na cachoeira, Priscila Fantin revela curvas reais e impressiona: ''Linda''

Atriz Priscila Fantin revela corpaço deslumbrante em mergulho e rouba a cena em cachoeira

A atriz Priscila Fantin deu um show de beleza natural ao registrar momentos durante um mergulho em uma cachoeira. Nesta sexta-feira, 08, a famosa compartilhou os cliques deslumbrantes feitos no local e roubou a cena ao surgir de biquíni.

Usando um modelo de lacinho azul e com detalhes de concha, a artista se destacou ao esbanjar suas curvas esculturais no dia de sol. Priscila Fantin ainda deixou à mostra suas várias tatuagens pelo corpo.

Nos comentários da publicação, a vencedora do último Dança dos Famosos recebeu uma chuva de elogios. "Linda", admiraram os fãs. "Monumento", enalteceram os seguidores. "Diva", definiram outros.

Casada desde 2019 com Bruno Lopes, a famosa revelou durante sua participação no podcast da CARAS que fez um flagra íntimo do marido na cachoeira.

Priscila Fantin entrega como descobriu problema de saúde

Priscila Fantin, vencedora da edição de Dança dos Famosos deste ano, sofreu com uma inflamação na membrana do intestino, chamada de paniculite mesentérica, durante a competição. Em entrevista ao Podcast da CARAS ao vivo, a atriz entregou como descobriu o problema de saúde e relembrou o que aconteceu durante o quadro: "Muita dor".

"No primeiro dia de apresentação do elenco, eu estava com a barriga muito inchada e dura. Amo comer salada - é meu prato favorito da vida - mas também como muita bobagem. Como tudo errado, não tenho horário. Não copiem, não estou falando que isso é legal. Não sou um exemplo, sei disso e quero ser melhor. Mas estou em uma fase com esse negócio de obra que não tenho horário, então minha vida está muito desregulada nesse sentido e minha alimentação também", compartilhou Priscila Fantin .

"Daí eu falei: 'Deve ter sido alguma coisa que eu comi e não caiu bem'. Comecei a passar mal, ficar enjoada e sentir muita dor. Pensei: 'Devem ser gases, vou tomar um remédio'. E nada. Comecei a não conseguir me mexer de dor, não conseguia levantar ou deitar na cama. Sentia muita fome, mas tudo o que eu comia me fazia mal. Era uma coisa louca. Fiquei nessa sensação e não tinha ideia do que era", acrescentou sobre o problema de saúde durante a Dança dos Famosos.

"Não conseguia esticar o meu corpo para fazer os movimentos da dança. Fui lá [no hospital], fiquei tomando soro, fiz alguns exames e me falaram isso. Já esqueci, passou, tenho um pouco disso de apagar as coisas que não me servem mais", completou Priscila Fantin sobre o diagnóstico de paniculite mesentérica.