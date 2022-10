Preta Gil renova o bronzeado com biquíni fininho: ''Dia de folga''

A cantora Preta Gil ostentou o corpaço em fotos de biquíni e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 15h53

Preta Gil (48) aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado! A cantora compartilhou fotos de biquíni nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores.

A artista apostou em um biquíni verde no estilo cortininha e posou sentada em uma cadeira na beira da piscina da sua cobertura.

"Dia de folga com sol!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

A beleza natural de Preta roubou a cena. "Beleza demais", disparou Ivete Sangalo; "Esse verde é muito a sua cor, preta! Tá divina, como sempre!", "Sem palavras para uma coisa tão bela", "Uau que mulherão", comentaram os internautas.

