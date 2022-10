Preta Gil elege look transparente para festa a fantasia dos anos 2000: ''Linda e estilosa''

A cantora Preta Gil arrancou elogios ao exibir os detalhes do seu look para o aniversário de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs

Giovanna Ewbank e Léo Fuchs celebraram os aniversários com um festão com o tema anos 2000 e claro que Preta Gil (48) foi convidada. A cantora arrasou no palco e no evento com um look estiloso.

Para a festa a fantasia, a artista apostou em um vestido transparente estampado, um biquíni rosa por baixo, casaco de pelo e sandália de salto alto.

"Ontem foi dia de dar uma volta pelos anos 2000 e celebrar os meus amigos amados @gioewbank e @leo_fuchs!!! Festa linda e divertida como vocês merecem!!!", elogiou ela.

Preta ainda comentou sobre a apresentação que fez ao lado de vários amigos da música. "Me joguei com a rainha @tatiquebrabarraco e passou um filme da época da #NoitePreta!!! Eu e minha baby @ludmilla fazendo aquele som mara no palco!!! E claro, cantei também com os meus queridos @dudabeat, @feyjao.br e @tgmartins, que momento incrível!! Amo vocês!!!", disse.

Os amigos não pouparam elogios para a artista. "A maior", disse Ludmilla; "Gatonaaaaaa", disparou Tia Má; "Melhor show da vida… COMO DANCEI MI AMOR", comentou David Brazil.

