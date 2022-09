Preta Gil ganha elogios ao surgir deslumbrante em poses de biquíni: "Belíssima"

A cantora Preta Gil surgiu deslumbrante ao posar de biquíni à beira da piscina nesta sexta-feira, 22

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 18h10

Nesta sexta-feira, 23, Preta Gil(48) aproveitou o dia de sol em São Paulo para dar um mergulho na piscina. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou algumas fotos em que aparece usando um biquíni estampado, fazendo poses deslumbrantes.

Ao publicar os cliques, a cantora contou aos fãs que aproveitou o tempo livre antes de seu próximo show para relaxar na piscina quentinha. "Pegando um pouco de Sol em SP antes do show de hoje nessa piscina quentinha", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Linda demais", disse uma internauta. "Que maravilhosa", escreveu outra. "Belíssima", falou mais uma. "Linda. Você é uma grande inspiração", afirmou uma fã da artista.

Confira as fotos de Preta Gil de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Preta mostra vista de sua mansão

A cantora Preta Gil impressionou os seguidores ao mostrar a vista deslumbrante da sua casa no Rio de Janeiro. De biquíni, a cantora fez um tour de 360 graus do local e arrancou elogios. Nas imagens, ela grava a área externa da casa com piscina na parte alta do Rio. "Todo pôr do sol é único aqui no #mirantemozis. Eu amo meu Rio!!!", escreveu ela na legenda.

